Trabzonspor'un Başakşehir Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Bu önemli maçın hazırlıkları, kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ediyor.

Antrenman Programı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, ilk olarak salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Ardından oyuncular, ısınma hareketleri yaparak dar alan antrenmanı gerçekleştirdiler. Antrenman, oyuncuların hücum organizasyonlarını geliştirmeleri için yapılan çalışmalarla sona erdi.

Çift Antrenman Programı

Bordo-mavili ekip, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürmeye hazırlanıyor. Takımın hedefi, bu zorlu karşılaşmadan galip gelerek ligdeki konumunu güçlendirmek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.