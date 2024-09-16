Trabzonspor’un Beraberliği Sonrası Şenol Güneş’ten Açıklamalar

Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularının gösterdiği mücadeleye vurgu yaptı.

Güneş'ten Önemli Açıklamalar

Güneş, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Savaştık, bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. 10 kişi kaldık ama 12. adam dediğimiz taraftar devreye girdi. Onların desteği ile takım direncini daha fazla koydu."

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Güneş, "Trabzonspor, 2 maçta 2 puanı varken şimdi 3 maçta 3 puana ulaştı. İlk defa gol attık, ve ilk defa gol yedik" dedi. Zor bir dönemde olduklarını ve bu zorlukları aşacak güçte olduklarını belirtti.

Kırmızı Kart ve Performans Analizi

Visca'nın kırmızı kart görmesinin takımı olumsuz etkilediğini dile getiren Güneş, "Talihsiz bir şekilde kırmızı kart gördü. En iyi oyuncularımızdan biri. Savaştık ama zor bir durumdaydık" diye ekledi.

Defansif performansa da değinen teknik adam, Uğurcan'ın önemli kurtarışlar yaptığını ve takımın genel oyun anlayışının gelişmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Banza'nın uyumundan memnun olduğunu vurgulayıp, forvet oyuncusunun daha fazla atak yapması gerektiğini ifade etti.

Sonuç ve Gelecek Beklentisi

Güneş, Beşiktaş karşısında yaşanan iki puan kaybının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bizim için 3 puana ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Henüz 3 puanı tanımadık. Şimdi Perşembe günü oynayacağımız maçı bekleyeceğiz" dedi.