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Trabzonspor'un Efsane Başkanı Mustafa Şamil Ekinci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mustafa Şamil Ekinci, Trabzonspor’un eski başkanlarından biri olarak son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:26
Trabzonspor'un Efsane Başkanı Mustafa Şamil Ekinci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mustafa Şamil Ekinci'nin Cenaze Töreni

Trabzonspor'un unutulmaz efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci, hayatını kaybettikten sonra son yolculuğuna uğurlandı. Ekinci için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Katılımcılar ve Duygusal Anlar

Cenaze namazına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski başkanlardan Faruk Özak, Sadri Şener, Ahmet Ağaoğlu ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de cenazeye katılarak Ekinci'ye son görevlerini yerine getirdi. Ekinci'nin cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları

Cenaze töreninin ardından bir açıklama yapan Trabzonspor'un mevcut başkanı Ertuğrul Doğan, Ekinci’nin Trabzonspor tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu belirtti. Doğan, "Camia olarak çok üzgünüz. Yeri asla dolmayacak. Ailesinin ve tüm Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Bu efsanenin devamı için herkesin üzerine düşen görev var" dedi.

Eski Başkanlardan Muharrem Usta'nın Anıları

Eski başkanlardan Muharrem Usta, Ekinci’nin 5 yıllık başkanlığı döneminde Trabzonspor’a kazandırdığı başarıları hatırlatarak, "Şamil başkan gerçek bir efsane. Zor şartlar altında liderlik yaptı ve Trabzonlu olmayarak bir Anadolu takımına büyük başarılar kazandırdı. Her şey için minnettarız, mekanı cennet olsun" dedi.

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