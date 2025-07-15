Trabzonspor'un Erzurum Kampı Başladı: Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde ilk idmanını gerçekleştirdi.

Futbolcular, antrenman sırasında ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Kamp süresince Trabzonspor birçok hazırlık maçı da yapacak. Bu yoğun hazırlık sürecinin 27 Temmuz Pazar gününe kadar sürmesi planlanıyor.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde ilk idmanına çıktı. Antrenmanda Ozan Tufan da yer aldı.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde ilk idmanına çıktı. Antrenmanda Ozan Tufan da yer aldı.