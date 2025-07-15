DOLAR
40,25 -0,07%
EURO
46,74 -0,11%
ALTIN
4.305,65 -0,06%
BITCOIN
4.737.658,11 -1%

Trabzonspor'un Erzurum Kampı Başladı: Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları için Erzurum'da ikinci etap kampına başladı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 19:45
Trabzonspor'un Erzurum Kampı Başladı: Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde ilk idmanını gerçekleştirdi.

Futbolcular, antrenman sırasında ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Kamp süresince Trabzonspor birçok hazırlık maçı da yapacak. Bu yoğun hazırlık sürecinin 27 Temmuz Pazar gününe kadar sürmesi planlanıyor.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp...

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde ilk idmanına çıktı. Antrenmanda Ozan Tufan da yer aldı.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp...

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde ilk idmanına çıktı. Antrenmanda Ozan Tufan da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir Futbol Takımı Avusturya Kampına Devam Ediyor
2
Gençlerbirliği, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürmeye Hazırlanıyor
3
Konyaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Erzurum'da Sürdürüyor
4
Çaykur Rizespor'un Yeni Sezon Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
5
Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Portekiz'de Devam Ediyor
6
Trabzonspor'un Erzurum Kampı Başladı: Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor
7
Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek