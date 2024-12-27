Trabzonspor'un Hedefi: Doğrudan Süper Lig'e Yükselmek

Trabzonspor'un Potadaki Hedefi Süper Lig

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonu kötü başlayan Trabzonspor, son dokuz maçını kazanarak 2. sıraya yükselerek şampiyonluk hedefini göz önüne aldı. Sezona zorlu bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ilk sekiz haftada yalnızca üç galibiyet alarak 17. sıraya geriledi. Ancak, sonraki dokuz maçı kazanarak ligde yeniden söz sahibi oldular.

Başantrenör Faruk Beşok'un Açıklamaları

Trabzonspor Başantrenörü Faruk Beşok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer yasaklarının başladığı dönemde kadrolarına ekleme yapamadıklarını ve bunun sıkıntılı bir dönem yarattığını belirtti. Ancak, yasakların kalkması ve tecrübeli oyuncuların kadroya katılımıyla birlikte kaybedilen maçları telafi ettiklerini ifade etti. Beşok, "Sıkıntılı süreci 1,5 ay kadar yaşadık ama iyi kadro olmamız, oyuncuların kısa sürede uyumu, bir de Mitchell Creek transferinin isabetiyle 9 galibiyeti üst üste aldık. Ritmi yakaladık. İlk devreyi de 2. sırada bitirdik, bu da bizim için ümit verici," dedi.

Oyun Stratejisi ve Hedefler

Hızlı ve tempolu basketbol oynamayı hedeflediklerini vurgulayan Beşok, "Oyuncuları sahada özgür bıraktığınızda amaçları zaten sayı atmak. Bu çerçevede hareket ediyoruz. Fazla sayı atmak ya da az sayı yemekten ziyade olaya maç maç bakıyoruz," ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, zirve mücadelesi veren takımlara karşı başarılı olduklarını ve 2. yarıda aynı hedefleri paylaşan rakipleri yenmeleri durumunda Süper Lig'e çıkacak takımlar arasında bulunduklarına inandıklarını belirtti.

Kupa Hedefi ve Taraftar Desteği

Ocak ayında düzenlenecek kupa için de şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayan Beşok, "Trabzonspor camiası her hedefte başarılı olmak zorunda," dedi. Ayrıca, taraftarlara destek çağrısında bulunan Beşok, geçmişte Trabzon'un basketbola ilgisinin yüksek olduğunu ve bu ilginin maç kazandıkça artacağını ifade etti.

Gordon'un Vurgusu

Bordo-mavili takımın oyun kurucusu Jitaurious Tykyvion Gordon, sezonun başındaki şanssızlıkların ardından amacın nisan ayında şampiyon olarak ligi tamamlamak olduğunu söyledi. Ayrıca, taraftarları 29 Aralık Pazar günü oynanacakları Kapaklı karşılaşmasına davet etti.