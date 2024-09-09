Trabzonspor'un Hırvat Orta Sahası Teklic, Erzurumspor'a Transfer Oldu

Trabzonspor'dan Önemli Transfer Gelişmesi

Trabzonspor, 25 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'in bonservisini, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'ya kiraladığını duyurdu.

Resmi Açıklama

Trabzonspor'un bağlı olduğu Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a gönderdiği açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor kulübüne bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Geçmiş Performansı

Hırvat futbolcu geçen sezon Fatih Karagümrük forması giymişti. Gelecek dönem için yeni bir başlangıç yapacak olan Teklic'in Erzurumspor'daki performansı merakla bekleniyor.