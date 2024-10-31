Trabzonspor'un Hücum Gücü: Banza ve Visca

Trabzonspor'un Hücumundaki Golcüler

2023 sezonunda Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanırken takımın en önemli hücum silahları Simon Banza ve Edin Visca olarak öne çıkıyor. Simon Banza, bordo-mavili formayla ligde attığı 4 golle en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Banza'nın Başarıları

Trabzonspor'un bu sezon Portekiz'in Braga Kulübü'nden transfer ettiği Demokratik Kongolu santrfor Simon Banza, 530 dakika sahada kalarak, 9 gol atan takımının %44'lük bir katkısını sağladı. Banza, ligin 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a karşı 2 gol atarak önemli bir zaferin altına imzasını atarken, Göztepe maçında da bir gol kaydetti. Bu süreçte, 2 golünü penaltıdan atma yeteneği ile dikkat çekti. Bu sayede Trabzonspor, Banza'nın golleriyle toplamda 4 puan elde etti.

Visca'nın Dalya Heyecanı

Simon Banza'nın ardından 2 golle takımın en etkili isimlerinden biri olan Edin Visca, özellikle Fenerbahçe maçında gol atması halinde kariyerindeki 100. Süper Lig golüne ulaşacak. Daha önce TÜMOSAN Konyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında gol bulan Visca, geçen hafta Göztepe karşısında gol atamayarak bu heyecanı yaşayamadı.

Ekibin Gol Kaydeden Diğer Oyuncuları

Trabzonspor, ligdeki 9 maçında toplamda 5 oyuncunun gol atmasını sağladı. Banza ve Visca'nın yanı sıra Okay Yokuşlu, Umut Bozok ve Denswil de 1'er golle takımın skora katkıda bulundular.