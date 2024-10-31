DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.058,14 0,41%
BITCOIN
2.474.787,69 0,56%

Trabzonspor'un Hücum Gücü: Banza ve Visca

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı en golcü oyuncuları Banza ve Visca, kritik bir mücadeleye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:05
Trabzonspor'un Hücum Gücü: Banza ve Visca

Trabzonspor'un Hücumundaki Golcüler

2023 sezonunda Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanırken takımın en önemli hücum silahları Simon Banza ve Edin Visca olarak öne çıkıyor. Simon Banza, bordo-mavili formayla ligde attığı 4 golle en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Banza'nın Başarıları

Trabzonspor'un bu sezon Portekiz'in Braga Kulübü'nden transfer ettiği Demokratik Kongolu santrfor Simon Banza, 530 dakika sahada kalarak, 9 gol atan takımının %44'lük bir katkısını sağladı. Banza, ligin 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a karşı 2 gol atarak önemli bir zaferin altına imzasını atarken, Göztepe maçında da bir gol kaydetti. Bu süreçte, 2 golünü penaltıdan atma yeteneği ile dikkat çekti. Bu sayede Trabzonspor, Banza'nın golleriyle toplamda 4 puan elde etti.

Visca'nın Dalya Heyecanı

Simon Banza'nın ardından 2 golle takımın en etkili isimlerinden biri olan Edin Visca, özellikle Fenerbahçe maçında gol atması halinde kariyerindeki 100. Süper Lig golüne ulaşacak. Daha önce TÜMOSAN Konyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında gol bulan Visca, geçen hafta Göztepe karşısında gol atamayarak bu heyecanı yaşayamadı.

Ekibin Gol Kaydeden Diğer Oyuncuları

Trabzonspor, ligdeki 9 maçında toplamda 5 oyuncunun gol atmasını sağladı. Banza ve Visca'nın yanı sıra Okay Yokuşlu, Umut Bozok ve Denswil de 1'er golle takımın skora katkıda bulundular.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası İstanbul'da Başlıyor
2
Mersin Spor'un Avrupa Kupası Hedefi
3
Türkiye'nin İlk Kadın Enduro Yarışçısı Burcu Özatamer: Hedef Dünya Şampiyonluğu
4
Trabzonspor'un Hücum Gücü: Banza ve Visca
5
Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali: Fenerbahçe ve KAP-OFF Nevşehir Şampiyonluk Elde Etti
6
Mersin'de Avrupa Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası Başladı
7
Bursaspor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Uzatmada Kaybetti

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor