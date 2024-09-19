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Trabzonspor'un Kayserispor Maçı Notları ve Şamil Ekinci'ye Saygı Duruşu

Trabzonspor, Kayserispor ile oynanan maçta kadro değişiklikleri ve Şamil Ekinci için saygı duruşunda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:19
Trabzonspor'un Kayserispor Maçı Notları ve Şamil Ekinci'ye Saygı Duruşu

Trabzonspor-Kayserispor Maçında Dikkat Çeken Notlar

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile karşılaşırken, son Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre iki zorunlu değişiklik yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş, kırmızı kart cezalısı Edin Visca'nın yerine Cihan Çanak'ı, statü gereği takımdan yer alamayan Simon Banza'nın yerine ise Draguş'u sahaya sürdü.

Kadroda Yer Alamayan Futbolcular

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da, 6 futbolcu maçta yer alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Edin Visca, sakatlığından ötürü Enis Destan, Hüseyin Türkmen, karşılaşmadan hemen önce Simon Banza, beraberinde Muhammed Cham ve Serdar Saatçi kadroda yoktu.

Nwakaeme'nin Dönüşü

Trabzonspor'un sezon başında yeniden kadrosuna dahil ettiği Anthony Nwakaeme, sakatlığının geçmesinin ardından tekrar maç kadrosunda yer aldı. Nwakaeme, en son 15 Ağustos'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sahadaydı ve 1 aydan uzun bir süre sonra Kayserispor karşısında yer alabildi.

Şamil Ekinci'ye Saygı Duruşu

Maç öncesinde, 16 Eylül'de vefat eden Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Duruş sırasında, statta yer alan taraftarlar, Ekinci’nin kulüp tarihinde kazandığı 13 kupayı alkışlarla andılar. Ayrıca, Ekinci için maç öncesinde ve sırasında müzik yayını yapılmadı. Trabzonsporlu oyuncular, sahaya çıkmadan önce Şamil Ekinci'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, "Efsane başkan Mustafa Şamil Ekinci ruhun şad, mekanının cennet olsun" yazılı pankartla sahaya adım attı.

Maçın atmosferi, taraftarların fazla ilgi göstermemesi nedeniyle olumsuz bir görüntü sergiledi; Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlemlendi.

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