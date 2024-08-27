Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor'un Mali Yapısı Güçleniyor

Trabzonspor, sermaye artırımı ile mali yükten kurtulmayı hedefliyor. Başkan Ertuğrul Doğan'dan detaylı açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:21
Trabzonspor'un Mali Yapısı Güçleniyor

Trabzonspor Mali Durumunu İyileştiriyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kulüp, sermaye artırımı başvurusuyla elde edilecek kaynakla Türkiye Bankalar Birliği'nden çıkmayı planlıyor.

Banka Kredilerinin Kapatılması

Doğan, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Bu hamlemizle birlikte kulübümüz yıllık 500-600 milyon lira faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 civarında seyrettiği bir ortamda, sürecin başarıyla tamamlanması finansal anlamda büyük bir rahatlama getirecek." ifadelerini kullandı.

Borçların Ödenmesi

Başkan Doğan, Trabzonspor'un diğer borçlarını da ödeyeceğini belirtilerek, "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde sadece banka kredileri değil, diğer borçlar için de ciddi adımlar attığımızı göreceksiniz." dedi.

Öz Kaynakların Pozitife Çevrilmesi

Doğan, sermaye artışıyla kulübün öz kaynaklarını pozitife çevireceklerini kaydederek, "UEFA'nın pozitif öz kaynak kuralı başta olmak üzere birçok mali kriter Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkacak." şeklinde konuştu.

Vergi Borçları İçin Plan

Başkan, kulübün vergi borçlarına ilişkin de bir ödeme planı oluşturacaklarını belirtti. "Sıfır borç politikasına doğru atılan önemli adımlardan biri olan sermaye artırımı ile Trabzonspor'un geleceğini güvence altına almak için ciddi mesafe kat etmiş olacağız." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!