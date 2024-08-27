Trabzonspor'un Mali Yapısı Güçleniyor

Trabzonspor Mali Durumunu İyileştiriyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kulüp, sermaye artırımı başvurusuyla elde edilecek kaynakla Türkiye Bankalar Birliği'nden çıkmayı planlıyor.

Banka Kredilerinin Kapatılması

Doğan, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Bu hamlemizle birlikte kulübümüz yıllık 500-600 milyon lira faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 civarında seyrettiği bir ortamda, sürecin başarıyla tamamlanması finansal anlamda büyük bir rahatlama getirecek." ifadelerini kullandı.

Borçların Ödenmesi

Başkan Doğan, Trabzonspor'un diğer borçlarını da ödeyeceğini belirtilerek, "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde sadece banka kredileri değil, diğer borçlar için de ciddi adımlar attığımızı göreceksiniz." dedi.

Öz Kaynakların Pozitife Çevrilmesi

Doğan, sermaye artışıyla kulübün öz kaynaklarını pozitife çevireceklerini kaydederek, "UEFA'nın pozitif öz kaynak kuralı başta olmak üzere birçok mali kriter Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkacak." şeklinde konuştu.

Vergi Borçları İçin Plan

Başkan, kulübün vergi borçlarına ilişkin de bir ödeme planı oluşturacaklarını belirtti. "Sıfır borç politikasına doğru atılan önemli adımlardan biri olan sermaye artırımı ile Trabzonspor'un geleceğini güvence altına almak için ciddi mesafe kat etmiş olacağız." dedi.