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Trabzonspor'un Nwakaeme'deki Sorunları Devam Ediyor

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Nwakaeme, ikinci döneminde sakatlıklar ve verimsizlikle mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:05
Trabzonspor'un Nwakaeme'deki Sorunları Devam Ediyor

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin Zor Dönemi

Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile ikinci döneminde beklenen performansı yakalayamıyor. İlk döneminde takımında 145 maçta 47 gol atan Nwakaeme, bu sezon sakatlıklardan ötürü sıkıntılı bir süreç geçiriyor.

Sakatlık Durumu

35 yaşındaki oyuncu, sezonun açılış haftasında Net Global Sivasspor ile oynanan karşılaşmada sol alt adalesinden sakatlandı. Bu sakatlık, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile oynanan iki maçı, ayrıca Eyüpspor ve Beşiktaş karşılaşmalarını kaçırmasına neden oldu. Nwakaeme, 19 Eylül'deki Bellona Kayserispor maçıyla sahalara döndükten sonra, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmalarında yine sakatlık yaşadı. 5 Ekim'deki Atakaş Hatayspor maçında kadroda yer almadı ve sakatlığının devam ettiği belirtiliyor. Nwakaeme'nin 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Nwakaeme'nin Performansı

Bordo-mavili takımda bu sezon 13 resmi maçta 315 dakika oynayan Nwakaeme, hiç bir karşılaşmada 90 dakika süre alamadı. En uzun süre sahada kaldığı maç ise 7. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçıydı, burada 84 dakika mücadele etti.

Gol Hasreti

Bu sezon takımına gol katkısı sağlayamayan Nwakaeme, Trabzonspor'da en son golünü 22 Mayıs 2022'de Başakşehir deplasmanında atmıştı. Yıldız oyuncu, sadece Bellona Kayserispor maçında bir asist yaparak takıma katkı sundu.

Geçmiş Performansları

Nwakaeme, 2018-2019 sezonu başında Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin avro bonservisle Trabzonspor'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 31 maçta 11 gol, 2019-2020'de 43 maçta 14 gol, 2020-2021'de 35 maçta 7 gol ve 2021-2022'de ise 36 maçta 15 gol kaydetmişti. Daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan Nwakaeme, iki sezonluk aranın ardından bu yıl Trabzonspor'a geri döndü.

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