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Trabzonspor'un Rakibi Atalanta, UEFA Gençlik Ligi İkinci Tura Yükseldi

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta ile eşleşti. Müsabaka 4 veya 5 Mart'ta Trabzon'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:31
Trabzonspor'un Rakibi Atalanta, UEFA Gençlik Ligi İkinci Tura Yükseldi

Trabzonspor, Atalanta ile Eşleşti!

UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor, Atalanta ile eşleşti. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Trabzonspor'un 19 Yaş Altı Takımı'nın rakibi İtalya temsilcisi Atalanta oldu.

Müsabaka Tarihi ve Yeri

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabaka, 4 veya 5 Mart'ta Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor, Atalanta'yı elemesi durumunda çeyrek finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Ali Beyazlı'dan Açıklamalar

Trabzonspor'un 19 yaş altı takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Beyazlı, UEFA Gençlik Ligi'nde önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti. Beyazlı, bu seviyedeki mücadelenin kulüp ve oyuncular için büyük bir adım olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Atalanta gibi güçlü bir rakiple karşılaşmak gençlerimiz için değerli bir deneyim olacak. Trabzonspor'un mücadeleci ruhunu sahaya yansıtarak bu zorlu eşleşmeden alnımızın akıyla çıkmak ve adımızı çeyrek finale yazdırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Teknik ekibimize ve gençlerimize güvenimiz tam."

Taraftar Desteği Vurgusu

Beyazlı, bunun yanı sıra taraftar desteğinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu önemli mücadelede taraftarımızın desteği, bizim en büyük gücümüz olacak. Papara Park'ı doldurarak gençlerimize güç vermek ve onların yanında olmak için tüm taraftarlarımızı Atalanta maçına bekliyoruz. Taraftarımızla birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok." şeklinde konuştu.

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