Trabzonspor'un Ruzomberok Maç Programı Açıklandı

Trabzonspor'un Ruzomberok ile Maç Programı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü, Slovak takımı Ruzomberok ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kulüp, maç programını resmi olarak duyurdu.

Kafile İnişi ve Antrenman Detayları

Trabzonspor kafilesi, yarın sabah 10.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan Poprad'a uçacak. Bordo-mavililer, TSİ 19.00'de başlayacak olan maç öncesinde MFK Futbol Stadyumu'nda antrenman yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına kapılarını açacak.

Basın Toplantısı

Antrenman öncesi, Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı ve bir oyuncu, TSİ 18.30'da stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Ruzomberok'un Antrenmanı

Ev sahibi Ruzomberok ise, yarın TSİ 18.00'de MFK Futbol Stadyumu'nda basına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenmanın ardından, Ruzomberok’un teknik direktörü Ondrej Smetana ve bir futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.