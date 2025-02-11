Trabzonspor'un Savunma Oyuncusu Stefan Savic: 'Mutluyum ve Hedeflediğimiz Yolda İlerliyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan savunma oyuncusu Stefan Savic, takım ve kendi form durumu hakkında mutlu olduğunu dile getirdi.

Maçın Başlangıcı ve Sonuç

Savic, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Özellikle ilk 15-20 dakika belki bizden daha iyi başladılar. İstediklerimizi yapamadık ama sonrasında biraz daha oyunda istediğimiz üstünlüğü kurduk ve maçı istediğimiz şekilde bitirdik" şeklinde konuştu.

Sakatlıktan Dönüş ve Form Durumu

Sakatlık sonrası takıma dönmenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Savic, "Buraya futbol oynamaya, futbolun tadını çıkartmaya geldim. Bir sakatlık nedeniyle uzun süre ara vermek zorunda kaldım. Şu an hem takımın form durumu hem kendi fiziksel durumum adına mutluyum. Bittime Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyabilmek için çalışıyoruz." dedi.

Savunmadaki Değişiklikler ve Takım Arkadaşları

Tecrübeli stoper, ligde farklı partnerlerle oynadığını ifade ederek, "İlk geldiğimde Denswill ile oynuyordum. Şu an Arseniy ile oynuyorum. Kendisi çok yetenekli bir oyuncu ve Trabzonspor'a büyük mutluluklar yaşatacağına inanıyorum. Tecrübelerimi paylaşarak arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Sezonun Genel Durumu

Karadağlı oyuncu, sezonun genelinde düzensiz bir performans sergilediklerini kabul ederek, "Sezon başında istediğimiz gibi başlayamadık ama şimdi toparlandığımızı düşünüyorum. Ligin ilk yarısı çok iyi geçmedi, ancak kupada şansımızı sürdürüyoruz ve ligde daha iyi bir sıralamaya ulaşmaya çalışıyoruz. Eyüpspor galibiyeti bizim adımıza önemliydi" dedi.

Beşiktaş Maçına Hazırlık

Bundan sonraki Beşiktaş maçını değerlendiren Savic, "Deplasmanlarda zorlandığımız bir gerçek. Ancak büyük maçları, bütün futbolcuların heyecanla beklediği maçlar olarak görüyorum. Bu maç bizim için iyi bir fırsat olacak ve varlığımızı hissettireceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncusu Stefan Savic (solda), maçın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncusu Stefan Savic (solda), maçın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.