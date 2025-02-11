DOLAR
35,98 0,05%
EURO
37,1 -0,08%
ALTIN
3.365,51 -0,19%
BITCOIN
3.502.158,65 0,04%

Trabzonspor'un Savunma Oyuncusu Stefan Savic: 'Mutluyum ve Hedeflediğimiz Yolda İlerliyoruz'

Trabzonspor'un stoperi Stefan Savic, Eyüpspor karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından takım ve fiziksel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 00:39
Trabzonspor'un Savunma Oyuncusu Stefan Savic: 'Mutluyum ve Hedeflediğimiz Yolda İlerliyoruz'

Trabzonspor'un Savunma Oyuncusu Stefan Savic: 'Mutluyum ve Hedeflediğimiz Yolda İlerliyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan savunma oyuncusu Stefan Savic, takım ve kendi form durumu hakkında mutlu olduğunu dile getirdi.

Maçın Başlangıcı ve Sonuç

Savic, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Özellikle ilk 15-20 dakika belki bizden daha iyi başladılar. İstediklerimizi yapamadık ama sonrasında biraz daha oyunda istediğimiz üstünlüğü kurduk ve maçı istediğimiz şekilde bitirdik" şeklinde konuştu.

Sakatlıktan Dönüş ve Form Durumu

Sakatlık sonrası takıma dönmenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Savic, "Buraya futbol oynamaya, futbolun tadını çıkartmaya geldim. Bir sakatlık nedeniyle uzun süre ara vermek zorunda kaldım. Şu an hem takımın form durumu hem kendi fiziksel durumum adına mutluyum. Bittime Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyabilmek için çalışıyoruz." dedi.

Savunmadaki Değişiklikler ve Takım Arkadaşları

Tecrübeli stoper, ligde farklı partnerlerle oynadığını ifade ederek, "İlk geldiğimde Denswill ile oynuyordum. Şu an Arseniy ile oynuyorum. Kendisi çok yetenekli bir oyuncu ve Trabzonspor'a büyük mutluluklar yaşatacağına inanıyorum. Tecrübelerimi paylaşarak arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Sezonun Genel Durumu

Karadağlı oyuncu, sezonun genelinde düzensiz bir performans sergilediklerini kabul ederek, "Sezon başında istediğimiz gibi başlayamadık ama şimdi toparlandığımızı düşünüyorum. Ligin ilk yarısı çok iyi geçmedi, ancak kupada şansımızı sürdürüyoruz ve ligde daha iyi bir sıralamaya ulaşmaya çalışıyoruz. Eyüpspor galibiyeti bizim adımıza önemliydi" dedi.

Beşiktaş Maçına Hazırlık

Bundan sonraki Beşiktaş maçını değerlendiren Savic, "Deplasmanlarda zorlandığımız bir gerçek. Ancak büyük maçları, bütün futbolcuların heyecanla beklediği maçlar olarak görüyorum. Bu maç bizim için iyi bir fırsat olacak ve varlığımızı hissettireceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncusu Stefan Savic (solda), maçın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncusu Stefan Savic (solda), maçın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlık Gelecek Ödülleri Töreni Gerçekleşti: Jose Mourinho Yılın Projesi Ödülünü Aldı
2
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile Transfer Görüşmelerine Başladı!
3
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius'a Yenildi: 86-66
4
Felipe Melo'yu çıldırtan olay: Yeşil sahada gergin anlar
5
Trabzonspor'un Savunma Oyuncusu Stefan Savic: 'Mutluyum ve Hedeflediğimiz Yolda İlerliyoruz'
6
Trabzonspor İkas Eyüpspor Maçında Kötü Başladı, İyi Bitti
7
Samsun, 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!