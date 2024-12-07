Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Güven Veren Bir Yapıya Geçemedik'

Trabzonspor-Kasımpaşa Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Güneş, "Oyundan keyif alıp, seyirciye keyif veren, güven veren bir yapıya geçemedik." dedi.

Maç Sonrası Üzüntü

Başarı beklediği bu maçı değerlendiren Güneş, "Başımız eğik, yine üzgün vaziyetteyiz. Hem kendi adımıza, oyuncularımız adına hem de taraftar adına üzgün ayrıldık," ifadelerini kullandı. Kasımpaşa karşısında beklediği sonucu alamamanın hayal kırıklığını yaşadığını dile getiren Güneş, sık sık bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirtti.

Oyunun Değerlendirilmesi

Güneş, "Duruş olarak doğruyduk ama yavaş tempoda oynamamız rakibin işine geldi. Yediğimiz ilk gol yine bizim hatamızla oldu," diyerek savunmadaki hatalara dikkat çekti. İkinci yarıdaki performanslarını öven Güneş, "Tempo daha hızlı ve hareketliydi. 2-1'den sonra 3-1 olabilirdi. Ancak hücumda ve savunmadaki hatalarımız bize pahalıya mal oldu," şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Umutlu

Takımın gençleştiğine vurgu yapan Güneş, "Kazandığımız takdirde yalnızca puan olarak değil, oyun gücümüz ve moral değerlerimiz açısından büyük fayda sağlayacaktık," dedi. Güneş, Trabzonspor’un mevcut kadrosuyla daha iyi bir yapıya kavuşabileceğine inandığını ifade etti.

Bir An Önce Ayağa Kalkmalıyız

Şenol Güneş, takımın oyun kalıbını geliştirerek dinamik bir yapı oluşturması gerektiğinin altını çizdi. "Oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçlar bizi zorluyor. Seyirciye keyif veren bir yapı kurmalıyız," ifadelerini kullandı. Güneş ayrıca, Galatasaray maçı için ise "Kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hayat ve maçlar devam ediyor," dedi ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.