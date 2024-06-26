Bist 100
10.486,7 1%
DOLAR
32,86 0,07%
EURO
35,25 0,24%
ALTIN
2.413,72 0,04%

Trabzonspor’un yeni gücü Ozan Tufan şehre geldi!

Trabzonspor'un transfer atağında yeni bir adım: Ozan Tufan, taraftarların coşkulu karşılamasıyla Trabzon'a adım attı. Transfer hakkında detaylar ve Ozan Tufan'ın ilk açıklamaları haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 23:49
Trabzonspor’un yeni gücü Ozan Tufan şehre geldi!

 Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki transfer hamleleri devam ediyor. Son olarak Hull City'den transfer edilen Ozan Tufan, Trabzonspor'a adım attı. Trabzon Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama ile karşılanan Ozan Tufan, yeni takımıyla ilgili heyecanını dile getirdi.

OZAN TUFAN'IN TRANSFERİ VE KARŞILAMA

Ozan Tufan, Hull City formasıyla 84 maçta 18 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Trabzonspor taraftarları, yeni transferlerini büyük bir heyecanla karşıladı. Ozan Tufan'ın Trabzon'a gelişi, camianın beklentilerini artırdı.

OZAN TUFAN: "BÜYÜK BİR GURUR"

Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan, ilk açıklamasında büyük mutluluğunu dile getirdi. Abdullah Avcı ile yapılan görüşmelerin ardından başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya geldiklerini belirten Tufan, "Trabzonspor gibi büyük bir camia için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk hedefimiz var ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor taraftarları, Ozan Tufan'a büyük sevgi gösterdi. Havalimanında toplanan taraftarlar, yeni transferlerine desteklerini coşkulu tezahüratlarla gösterdi. Tufan da taraftarlara teşekkür ederek, "Onların desteğiyle büyük işler başaracağız" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Gezmeyi çok seven burçlar belli oldu! Bir an bile aynı yerde duramıyorlar

3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

Çok sayıda emeklilere kötü haber geldi! Zamlı da zamsız da emekli maaşı alamayacaklar

Tarih verildi; borçlarınızı devlet kapatacak! 50.000 TL’den başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Gezmeyi çok seven burçlar belli oldu! Bir an bile aynı yerde duramıyorlar

Çok sayıda emeklilere kötü haber geldi! Zamlı da zamsız da emekli maaşı alamayacaklar

Toz şeker, taze peynir, sıvı deterjan indirimde! A101 26-27-28 Haziran aktüel ürünler indirimi başladı

Emeklilere 26-27 Haziran piyangosu vurdu! Hesaplarına 8000 TL maaşa ek ödeme yatacak

Ayda sadece 5000 TL taksit öderim diyen başvursun! Dev ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

En utangaç burçlar belli oldu! Onlar birine selam vermekten bile çekiniyorlar

30 gün içinde bunu yapmayanlar yandı! 81 ilde paralar indirimsiz toplanacak

3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

2002-2003-2004 SGK girişlilere emeklilik tablosu çıktı! 49 yaşında emekliliğin formülü var!

Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

Tarih verildi; borçlarınızı devlet kapatacak! 50.000 TL’den başlıyor

1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin