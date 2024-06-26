Trabzonspor’un yeni gücü Ozan Tufan şehre geldi!

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki transfer hamleleri devam ediyor. Son olarak Hull City'den transfer edilen Ozan Tufan, Trabzonspor'a adım attı. Trabzon Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama ile karşılanan Ozan Tufan, yeni takımıyla ilgili heyecanını dile getirdi.

OZAN TUFAN'IN TRANSFERİ VE KARŞILAMA

Ozan Tufan, Hull City formasıyla 84 maçta 18 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Trabzonspor taraftarları, yeni transferlerini büyük bir heyecanla karşıladı. Ozan Tufan'ın Trabzon'a gelişi, camianın beklentilerini artırdı.

OZAN TUFAN: "BÜYÜK BİR GURUR"

Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan, ilk açıklamasında büyük mutluluğunu dile getirdi. Abdullah Avcı ile yapılan görüşmelerin ardından başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya geldiklerini belirten Tufan, "Trabzonspor gibi büyük bir camia için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk hedefimiz var ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor taraftarları, Ozan Tufan'a büyük sevgi gösterdi. Havalimanında toplanan taraftarlar, yeni transferlerine desteklerini coşkulu tezahüratlarla gösterdi. Tufan da taraftarlara teşekkür ederek, "Onların desteğiyle büyük işler başaracağız" şeklinde konuştu.

