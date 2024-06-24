Trabzonspor’un yeni transferleri Lundstram ve Barisic Trabzon’a geldi! İşte ilk sözleri

YENİ TRANSFERLER TRABZON’DA



Trabzonspor’un Rangers’tan transfer ettiği John Lundstram ve Borna Barisic, Trabzon’a ulaştı. Yeni transferler, Trabzon Havalimanı’nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak transfer sürecine ve Trabzonspor’daki geleceklerine dair görüşlerini paylaştılar.

"BURADA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Borna Barisic, transfer sürecinin ne kadar hızlı gerçekleştiğini vurguladı ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İnanılmaz gerçekten. Çok mutluyuz. Bu kadar sıcak bir karşılamayı beklemiyorduk. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Transfer sürecim çok kolay oldu. 2-3 günde tamamlandı. İki tarafın da niyeti bir an önce transferin tamamlanmasıydı. Transfer sürecim çok hızlı gelişti ve şimdi buradayım.”

LUNDSTRAM'DAN İLK AÇIKLAMA

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı bir diğer isim John Lundstram ise mutluluğunu şu şekilde ifade etti: “İnanılmaz derecede mutluyum. Bu kadar insanı beklemiyordum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Borna'ya telefon geldiğinde benimle de ilgilenildiği söylendi. Eşimle konuştuk ve transfer gerçekleşti.”

"RIDVAN YILMAZ'LA KONUŞTUM"

Lundstram, transfer sürecinde eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'la görüştüğünü belirterek şunları söyledi: “Gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştum. Rıdvan benim yakın arkadaşım. Şehir ve takım hakkında bigilere sahiptim. Rıdvan'ın söylediklerinden sonra buraya gelmeye karar verdim.”

TRABZONSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, beş futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığı bildirildi. Açıklamada Hull City'nin oyuncusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde olan Borna Barisic, John David Lundstram ve Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Trabzonspor taraftarları, yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşamaya başladı. Her iki oyuncunun da bordo-mavili forma altında gösterecekleri performans merakla bekleniyor. Trabzonspor’un yeni sezon hedeflerine katkı sağlamaları umulan Lundstram ve Barisic’in, takıma hızlı bir şekilde uyum sağlaması bekleniyor.

Trabzonspor’un transfer çalışmaları, takımı daha da güçlendirmek adına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp yetkilileri, taraftarların beklentilerini karşılamak ve başarıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.