Bist 100
10.767,85 0%
DOLAR
32,96 0,13%
EURO
35,41 0,01%
ALTIN
2.457,89 0,03%

Trabzonspor’un yeni transferleri Lundstram ve Barisic Trabzon’a geldi! İşte ilk sözleri

Trabzonspor, Rangers'tan transfer ettiği John Lundstram ve Borna Barisic'i Trabzon'a getirdi. Her iki oyuncu da transferden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 24.06.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 23:42
Trabzonspor’un yeni transferleri Lundstram ve Barisic Trabzon’a geldi! İşte ilk sözleri

YENİ TRANSFERLER TRABZON’DA

Trabzonspor’un Rangers’tan transfer ettiği John Lundstram ve Borna Barisic, Trabzon’a ulaştı. Yeni transferler, Trabzon Havalimanı’nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak transfer sürecine ve Trabzonspor’daki geleceklerine dair görüşlerini paylaştılar.

"BURADA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Borna Barisic, transfer sürecinin ne kadar hızlı gerçekleştiğini vurguladı ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İnanılmaz gerçekten. Çok mutluyuz. Bu kadar sıcak bir karşılamayı beklemiyorduk. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Transfer sürecim çok kolay oldu. 2-3 günde tamamlandı. İki tarafın da niyeti bir an önce transferin tamamlanmasıydı. Transfer sürecim çok hızlı gelişti ve şimdi buradayım.”

LUNDSTRAM'DAN İLK AÇIKLAMA

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı bir diğer isim John Lundstram ise mutluluğunu şu şekilde ifade etti: “İnanılmaz derecede mutluyum. Bu kadar insanı beklemiyordum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Borna'ya telefon geldiğinde benimle de ilgilenildiği söylendi. Eşimle konuştuk ve transfer gerçekleşti.”

"RIDVAN YILMAZ'LA KONUŞTUM"

Lundstram, transfer sürecinde eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'la görüştüğünü belirterek şunları söyledi: “Gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştum. Rıdvan benim yakın arkadaşım. Şehir ve takım hakkında bigilere sahiptim. Rıdvan'ın söylediklerinden sonra buraya gelmeye karar verdim.”

TRABZONSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, beş futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığı bildirildi. Açıklamada Hull City'nin oyuncusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde olan Borna Barisic, John David Lundstram ve Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Trabzonspor taraftarları, yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşamaya başladı. Her iki oyuncunun da bordo-mavili forma altında gösterecekleri performans merakla bekleniyor. Trabzonspor’un yeni sezon hedeflerine katkı sağlamaları umulan Lundstram ve Barisic’in, takıma hızlı bir şekilde uyum sağlaması bekleniyor.

Trabzonspor’un transfer çalışmaları, takımı daha da güçlendirmek adına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp yetkilileri, taraftarların beklentilerini karşılamak ve başarıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

İLGİLİ HABERLER

Alışverişte fiş almıyorsanız hapı yuttunuz! GİB peşinize düşecek

İstanbullulara artık tamamen ücretsiz! Başvuranlar bu hizmete tek kuruş ödemeyecek

İkinci el araç arayanlara ilaç gibi kampanya! 400.00 TL’nin geri ödemesi hiç bu kadar kolay olmamıştı

İlkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! SYDV beklenen personel alımını duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Alışverişte fiş almıyorsanız hapı yuttunuz! GİB peşinize düşecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımını başlattı! 18 yaş üzeri ve bu şartları sağlayanlar dikkat

Huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR başvuru şartlarını duyurdu

Devlet dar gelirliye 1900 TL'lik yardım kesesini açtı! Tek şartla hanebaşı ödeme başlıyor

Borcu dağ gibi birikenlere müjdeler müjdesi geldi! O borçların tamamı tek kalemde silinecek

İstanbullulara artık tamamen ücretsiz! Başvuranlar bu hizmete tek kuruş ödemeyecek

İkinci el araç arayanlara ilaç gibi kampanya! 400.00 TL’nin geri ödemesi hiç bu kadar kolay olmamıştı

O bankada hesabı olan telefon faturası ödemiyor! Geç kalmadan hemen başvurun

İlkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! SYDV beklenen personel alımını duyurdu

Temmuz gelmeden zammı geldi! Yüzde 135 zam ceplere şimdiden girdi

Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor