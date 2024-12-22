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Trabzonspor, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 Mağlup Etti

Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ünye Kadın Spor'u 5-0'lık skorla geçerek puanını 21'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:27
Trabzonspor, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 Mağlup Etti

Trabzonspor’un Şov Ettiği Maç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, Kadir Özcan Tesisleri'nde konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Gol Perdesini Valentina Troka Açtı

Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka (2 gol), Diana Lucas Msewa (2 gol) ve Aida Hadzic kaydetti. Bu performansla Trabzonspor, özellikle hücum gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte 2 maçı eksik olan Trabzonspor, puanını 21'e çıkarırken, 1 maçı eksik Ünye Kadın Spor Kulübü ise 11 puanda kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, Ünye Kadın Spor Kulübü ile Kadir...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, Ünye Kadın Spor Kulübü ile Kadir Özcan Tesisleri'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Valentina Troka (sağda), rakibi ile mücadele etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, Ünye Kadın Spor Kulübü ile Kadir...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, Ünye Kadın Spor Kulübü ile Kadir Özcan Tesisleri'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Valentina Troka (sağda), rakibi ile mücadele etti.

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