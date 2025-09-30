Trabzonspor Uzun Vadeli Stratejilerle Yeniden Yapılanıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Kulüp, disiplinli mali yönetim, şeffaflık ve uzun vadeli transfer stratejileriyle sürdürülebilir yeniden yapılanma hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:43
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerlediklerini duyurdu. Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında kulübün yeniden yapılanma sürecini kararlı ve planlı bir şekilde yürüttüğünü vurguladı.

Gelecek için eş zamanlı adımlar

Doğan, "Kulübümüzün geleceğini garanti altına almak için sportif ve ekonomik alanlarda eş zamanlı adımlar atıyoruz. Amacımız, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak ve bu yapıyı kalıcı hale getirmek." ifadeleriyle hedeflerini net biçimde aktardı.

Transfer politikası ve mali disiplin

Başkan Doğan, bu sezon kadroya katılan genç oyuncuların sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda geleceğin Trabzonspor'unu da şekillendirdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Her transfer, uzun vadeli planlamanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelişime açık, değer oluşturabilecek bir oyuncu profili üzerinden ilerliyoruz. Bu yaklaşım, kulübümüzün hem sportif hem de ekonomik gücünü artırmayı hedefliyor. Geçmiş yıllarda yapılan hatalar bize önemli bir deneyim kazandırdı. Yanlış planlamaların, kulübün mali ve sportif dengelerini nasıl zorladığını gördük. Artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerliyoruz. Disiplinli mali yönetim, şeffaflık ve doğru transfer politikaları bu sürecin temelini oluşturuyor."

Adalet ve saha performansı

Doğan, sahadaki mücadelenin de inşa sürecinin parçası olduğunu ifade ederek hakem kararlarına ilişkin şikayetlerini dile getirdi: "Ligin ilk haftalarında takımımız, hakem kararlarının açık şekilde aleyhimize işlediği bir ortamda mücadele etti. Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar oynadık. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında galibiyetimizin önüne yine hakemler tarafından ket vuruldu. Futbolun adil bir zeminde oynanması tek başına Trabzonspor için değil, bütün kulüpler için zorunluluktur. Adalet, herkese lazımdır."

Taraftarın rolü

Başkan, kulübün en büyük gücünün taraftarlar olduğunu vurgulayarak, "Bugün de tüm süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için en önemli unsur, sizlerin desteğidir. Yeniden yapılanma zaman alır ama sonunda daha güçlü ve daha sağlam bir Trabzonspor ortaya çıkar." ifadeleriyle taraftara çağrı yaptı.

