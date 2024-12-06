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Trabzonspor ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 22:09
Trabzonspor ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Gollü Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor - Kasımpaşa karşılaşması 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşma, her iki takımın da golü silah gibi kullanmasıyla dikkat çekti.

Maçın Ayrıntıları

Maçın 50. dakikasında Da Costa'nın ceza yayı üzerinden çektiği sert şut, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. 58. dakikada Cham'ın şutunda savunmaya çarpan top, direğin dibinden kornere gitti.

66. dakikada Eren Elmalı'nın serbest atışı sonrası Enis Destan'ın diziyle yaptığı vuruş kaleci Gianniotis tarafından kontrol edildi. 67. dakikada, Malheiro'nun sağdan ortasında Enis'in kafa vuruşu Gianniotis tarafından yine başarıyla kurtarıldı.

72. dakikada Kasımpaşa'nın kalecisi Gianniotis, Visca'nın pasında altı pas içinde yapılan vuruşu çelerek önemli bir tehlikeyi savuşturdu. Ancak 77. dakikada, topsuz alanda Rodrigues, Enis'i eliyle sert bir şekilde itti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyon incelendi ve hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi; Rodrigues'e de sarı kart çıkardı.

78. dakikada Banza, penaltı atışını kaleci Gianniotis'in ters köşesine göndererek eşitliği sağladı: 1-1. Trabzonspor, 81. dakikada Nwakaeme'nin kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Ancak konuk takım Kasımpaşa, maçın sonlarına doğru 90+1. dakikada Da Costa ile eşitliği sağladı: 2-2. 90+3. dakikada Ben Ouanes'in yakın mesafeden attığı top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. En son 90+8. dakikada Nwakaeme'nin ortasında Banza'nın kötü vuruşu ile maç sonuçlandı.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve her iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı.

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