Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor ve St. Gallen Maçı Öncesi Antrenman Programı Belli Oldu

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı takvimini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:07
Trabzonspor ve St. Gallen Maçı Öncesi Antrenman Programı Belli Oldu

Trabzonspor ve St. Gallen Maçına Hazırlık Programı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın öncesinde, 21 Ağustos'ta antrenman ve basın toplantısı programı belirlenmiş durumda.

Basın Toplantısı Detayları

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Borna Barisic, Kybunpark stadyumunda gerçekleştirilecek basın toplantısına katılacak. Toplantı, TSİ 19.30'da başlayacak.

Antrenman Programı

Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi son antrenmanına TSİ 20.00'de başlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

St. Gallen'in Hazırlıkları

Ev sahibi ekip St. Gallen, TSİ 11.30'da başlayacak antrenman öncesi bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıya Enrico Maassen teknik direktörü ve bir futbolcu katılacak. Antrenmanın da ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Uçuş Detayları

Bordo-mavili kafile, Zürih'e hareket etmek için yarın saat 10.10'da Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla yola çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı