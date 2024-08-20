Trabzonspor ve St. Gallen Maçı Öncesi Antrenman Programı Belli Oldu

Trabzonspor ve St. Gallen Maçına Hazırlık Programı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın öncesinde, 21 Ağustos'ta antrenman ve basın toplantısı programı belirlenmiş durumda.

Basın Toplantısı Detayları

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Borna Barisic, Kybunpark stadyumunda gerçekleştirilecek basın toplantısına katılacak. Toplantı, TSİ 19.30'da başlayacak.

Antrenman Programı

Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi son antrenmanına TSİ 20.00'de başlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

St. Gallen'in Hazırlıkları

Ev sahibi ekip St. Gallen, TSİ 11.30'da başlayacak antrenman öncesi bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıya Enrico Maassen teknik direktörü ve bir futbolcu katılacak. Antrenmanın da ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Uçuş Detayları

Bordo-mavili kafile, Zürih'e hareket etmek için yarın saat 10.10'da Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla yola çıkacak.