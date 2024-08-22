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Trabzonspor ve St. Gallen UEFA Konferans Ligi'nde Beraber Beraber Kaldı

Trabzonspor, St. Gallen ile UEFA Konferans Ligi play-off maçının ilk yarısını 0-0 tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:54
Trabzonspor ve St. Gallen UEFA Konferans Ligi'nde Beraber Beraber Kaldı

Futbol: UEFA Konferans Ligi Heyecanı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Önemli Anlar

Karşılaşmanın 7. dakikasında Toma'nın orta sahadaki hatası sonrasında Orsic, topu kazanarak hızlı bir hücum geliştirdi. Orsic'in pasını değerlendiren Visca, kaleci Ati-Zigi ile karşı karşıya kaldı. Ancak Visca'nın ceza yayından yaptığı vuruş, kaleci tarafından çelindi. Durumu takip eden Orsic’in vuruşu ise üstten auta gitti.

8. dakikada Savic'in uzun pasında Bardhi, ceza sahasına girerek kaleciyi geçmeyi başaramadı. Vuruşunda kaleci Ati-Zigi'nin müdahalesiyle top direkten döndü. Bu tehlikeli anlar St. Gallen’in savunmasını zorladı.

45+1. dakikada, Bardhi’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Savic, topu kale sahasına indirdi. Ozan Tufan’ın kafa vuruşu ise Ati-Zigi tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, takımların çabalarına rağmen golsüz tamamlandı.

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