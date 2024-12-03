Trabzonspor Yönetimi Mazbatasını Aldı, Keskin Açıklamalar Geldi

Trabzonspor Yönetimi Mazbatasını Aldı

Trabzonspor Kulübü, hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulda, yeniden göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu mazbatasını aldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve başkan Doğan'ın katılmadığı törende, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Kongre Divan Başkanı Hakan Orhan, yeni yönetim kuruluna mazbatalarını sundu.

Kafkas: Demokrasi Şöleni

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hoşgörü, saygı ve sevgi içinde Trabzonspor'a yakışır bir kongre gerçekleştirdiklerini belirtti. Genel kurulda 1013 boş oy kullanılmasıyla ilgili soruya yanıt veren Kafkas, "Kongreye katılım için tüm camiaya ve üyelere teşekkür ediyoruz. Bu bir demokrasi şöleniydi. Yönetim kurulumuza 1581 oy çıktı. Bunu, önceki gün oynanan Trabzonspor maçının sonucuna verilen bir tepki olarak değerlendiriyorum," ifadesini kullandı.

Hakem Hataları ve Tepkiler

Kafkas, bu sezon yaşanan hakem hataları hakkında, "Türkiye'nin gözü önünde cereyan eden olaylar tekrar etmekte ve ligde bir orta oyun oynanıyor. Bazı takımlara yoğun bir baskı yapılıyor," dedi. Kafkas, Trabzonspor'un haklarının yendiği durumlarda seslerini yükseltme hakları olduğunu vurguladı.

Arsa Tahsisi ve Ekonomik Güçlenme

Kafkas, Trabzon şehrinin geçmişten gelen fedakarlıklarına dikkat çekerek, Trabzonspor'un ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Ayrıca, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın 4 farklı arsa tahsisi için yaptığı görüşmelere de değinerek, bu konuda olumlu gelişmeler beklediklerini ifade etti.

Kafkas, Trabzonspor'un hakkı olan ekonomik desteklerin sağlanması ve projelerin gerçekleştirilmesi için daha agresif bir yaklaşım sergileyeceklerini sözlerine ekledi.

Sonuç

Trabzonspor yeni yönetimi, kulübün geleceği için önemli adımlar atacağını ve yaşanan sıkıntıların aşılması için gereken tüm çabayı göstereceklerini açıkladı. Yüksek sesle dile getirilen talepler ve hakem hatalarına yönelik eleştiriler, Trabzonspor camiasının birlik ve beraberliğini pekiştirecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor Kulübünün, hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın yer almadığı törende, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören (solda) ve Kongre Divan Başkanı Hakan Orhan (sağda), Asbaşkan Zeyyat Kafkas'a (ortada) yeni yönetim kurulu adına mazbatalarını verdi.

Trabzonspor Kulübünün, hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın yer almadığı törende, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören (solda) ve Kongre Divan Başkanı Hakan Orhan (sağda), Asbaşkan Zeyyat Kafkas'a (ortada) yeni yönetim kurulu adına mazbatalarını verdi.