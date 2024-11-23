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Trabzonspor Yönetimi ve Aileleri Bir Araya Geldi: Barbekü Keyfi

Trabzonspor Kulübü, yönetim, teknik heyet ve oyuncularla ailelerini bir araya getirdiği barbekü partisinin detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 18:18
Trabzonspor Yönetimi ve Aileleri Bir Araya Geldi: Barbekü Keyfi

Trabzonspor'dan Aile Buluşması

Trabzonspor Kulübü, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular, aileleriyle birlikte barbekü partisinde bir araya geldi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet, oyuncular ve aileleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen bu etkinlikte buluştu.

Programda Olumsuz Hava Koşulları

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle programa katılamayan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Güneş ve kaptan Uğurcan Çakır ile görüntülü görüşerek programa katılanlara selamlarını iletti.

Teknik Direktör Güneş’in Mesajı

Güneş, organizasyona katılanlara teşekkür ederek, "Hepimiz biliyoruz ki çocuklarınızdan ve eşlerinizden ayrı kalıyorsunuz ama bu işin bedeli de bu. Aile olmak çok önemlidir. Şimdi bu büyük ailenin fotoğrafını hep birlikte görüyoruz. Yemek bir bahane, önemli olan birlikte olmak. Boş zamanlarınızda eşinizi ve çocuklarınızı buraya getirebilirsiniz. Hep birlikte iyi zaman geçirmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Günü Kutlaması

Zeyyat Kafkas ve Uğurcan Çakır, Doğan'ın hediyesini teknik direktör Şenol Güneş'e takdim ederek, Güneş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve aileleri barbekü partisinde...

Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve aileleri barbekü partisinde buluştu.

Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve aileleri barbekü partisinde...

Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve aileleri barbekü partisinde buluştu.

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