Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta İstanbulspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü; Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören Teknik Direktör Fatih Tekke'yi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:24
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürdü.

Antrenman detayları

Bordo-mavililer, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı; idman daha sonra 5’e 2 pas yoğunluğu ile devam etti. Çalışma, taktiksel uygulamalarla sonlandırıldı.

Trabzonspor, yarın saat 12.30 yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İstanbul’a hareket edecek.

Divan Kurulu ziyareti

Antrenman öncesinde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ile Divan Kurulu üyeleri, Teknik Direktör Fatih Tekkeyi ziyaret etti. Ziyarette Mahmut Ören, Tekke ve takıma başarı dileklerini iletti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

