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Trabzonspor'a büyük şok: Yıldız isim 9 ay yeşil sahalarda olmayacak

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Trabzonspor'a büyük şok: Yıldız isim 9 ay yeşil sahalarda olmayacak
2023-2024 sezonuna başlamaya hazırlanan futbol camiasında birçok takım yeni lige hazırlık yapmaya devam ediyor. Trabzonspor da lige hazırlık yapan takımların başında geliyor ama daha lige başlamadan Karadenizli ekip kötü bir haber aldı. İşte detaylar…

Bu sezon için tüm futbol takımlarında aralıksız çalışmalar devam ediyor, hızla çalışmalara devam eden Trabzonspor’dan taraftarlarını üzecek bir haber geldi. Detaylar haberimizde…

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TRABZONSPOR'DA MİSLAV ORSİC ŞOKU YAŞANIYOR. ÇAPRAZ BAĞLARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ, 9 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yeni lig sezonu için çalışmalara devam eden Trabzonspor, Mislav Orsic'in sakatlık haberiyle sarsıldı. Mislav Orsic, bir antrenman sakatlığı geçirdikten sonra en az dokuz ay sahalardan uzak kalacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Kranj şehrinde devam eden Trabzonspor, Mislav Orsic'in şokunu yaşıyor.

Transfer döneminin önemli isimlerinden Mislav Orsic, antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından bir anda yerde kaldı. Sağlık ekibi Orsic'e ilk yardım yaptı, ancak Orsic dayanılmaz bir acı içinde görünüyordu ve antrenmana devam edemedi.

Sports Digital'e göre Mislav Orsic'in çapraz bağının yırtılmasından sonra en az dokuz ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor resmi internet sitesinden Mislav Orsic ile ilgili açıklama yaptı.

Karadenizli ekibin internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada şunlar yazıyordu:

''Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır."

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