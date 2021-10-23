Trabzonspor’da Anders Trondsen yeniden sakatlandı! En az 10 gün yok

’da sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan 26 yaşındaki Norveçli oyuncuyeniden sakatlandı. Fenerbahçe maçında sol kalça adductor kasından sakatlanan Trondsen’in çekilen MR sonucunda birinci derece kas yaralanması sonucunda en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Buna göre Trondsen, Göztepe, Rizespor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek. Daha önce de sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Trondsen şu ana kadar bordo mavili formayla sadece 6 maça çıkabildi.