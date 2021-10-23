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Trabzonspor’da Anders Trondsen yeniden sakatlandı! En az 10 gün yok

Trabzonspor’da Norveçli oyuncu Anders Trondsen’den kötü haber geldi. Fenerbahçe maçında sakatlanan Norveçli oyuncu 10 gün sahalardan uzak kalacak. Trondsen bu süre içerisinde 3 maçı kaçıracak.

23 Ekim 2021 Cumartesi 18:19
Trabzonspor’da Anders Trondsen yeniden sakatlandı! En az 10 gün yok
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Trabzonspor’da sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan 26 yaşındaki Norveçli oyuncu Anders Trondsen yeniden sakatlandı. Fenerbahçe maçında sol kalça adductor kasından sakatlanan Trondsen’in çekilen MR sonucunda birinci derece kas yaralanması sonucunda en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Buna göre Trondsen, Göztepe, Rizespor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek. Daha önce de sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Trondsen şu ana kadar bordo mavili formayla sadece 6 maça çıkabildi.


Son Güncelleme: 23.10.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAnders Trondsen
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