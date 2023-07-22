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Trabzonspor'da deprem! Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi feshedildi

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Trabzonspor'da deprem! Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor'da yeni sezonda heyecanlı ayrılık! Dorukhan Toköz, bordo-mavili formayı bırakıyor. Taraftarlar üzgün, takım yönetimi ise güçlü bir kadro için çalışıyor. Peki, yeni transferler kim olacak? İşte detaylar...

Trabzonspor, heyecanla beklenen yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili ekip, güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını titizlikle yürütürken, aynı zamanda takımdan ayrılacak oyuncular da belli olmaya başladı. 2 sezondur takımın önemli parçalarından biri olan Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile yollarını ayırdı. Kulüp, bu ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek taraftarlarına duyurdu.

TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

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Trabzonspor'un bu kararı, taraftarlar arasında büyük bir merak ve üzüntüyle karşılandı. Dorukhan Toköz, takıma olan katkıları ve başarılı performansıyla gönüllerde taht kurmuştu. Onun ayrılışı, takımın gelecekteki kadro düzenlemeleri ve yeni transfer hamleleriyle ilgili daha da büyük bir beklenti yarattı. Trabzonspor yönetimi, taraftarların güvenini korumak ve başarılı bir sezon geçirmek için yeni transferlerle takımı güçlendirmeye odaklanıyor. Takipçiler, bordo-mavililerin yeni sezon kadrosunda hangi oyuncuları göreceğini heyecanla bekliyor. 

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