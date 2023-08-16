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Trabzonspor'da Emmanouil Siopis ile Yollar Ayrıldı

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Trabzonspor'da Emmanouil Siopis ile Yollar Ayrıldı
Trabzonspor, Emmanouil Siopis ile sözleşmesini feshetti. Siopis'in başka bir Süper Lig takımına transfer olması durumunda Trabzonspor'a 2 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

Trabzonspor'da Emmanouil Siopis ile Yollar Ayrıldı

Trabzonspor, Yunan futbolcu Emmanouil Siopis ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bordo-mavili kulüp, Siopis'in başka bir Süper Lig takımına transfer olması durumunda 2 milyon euro ödeme yapacağını belirtti. Siopis'in menajeri ise fesih sözleşmesi dolayısıyla olan menajerlik alacağından feragat etti. Trabzonspor, toplamda 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etti.

Siopis'in yeni takımının Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri veya İngiltere Premier Liginden bir kulüp olması halinde Trabzonspor'a ödeme yapacağı belirtildi.

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