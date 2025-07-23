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Traktör, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Tamamlıyor

İran'ın Traktör takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Kamp 29 Temmuz'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 11:37
Traktör, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Tamamlıyor

İran Temsilcisi Traktör, Bolu'da Kamp Yapıyor

İran 1. Futbol Ligi (Pers Körfez Pro Lig) ekibi Traktör, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Abant yolu üzerinde yer alan bir otelde kampa giren takım, teknik direktör Dragan Skocic yönetiminde günde çift antrenman yaparak kondisyonlarını artırıyor.

Futbolcuların Yoğun Antrenman Programı

Kamp sürecinde 26 futbolcu, sabah antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. İlerleyen saatlerde futbolcular, pas çalışması, minyatür kale maç ve teknik-taktik çalışmalara geçerek hazırlıklarına devam etti.

Traktör'ün Bolu'daki kampı, 29 Temmuz tarihinde sona erecek. Takım, bu süreçte kondisyon ve takım bütünlüğünü sağlamayı hedefliyor.

İran 1. Futbol Ligi (Pers Körfez Pro Lig) ekibi Traktör, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da...

İran 1. Futbol Ligi (Pers Körfez Pro Lig) ekibi Traktör, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

İran 1. Futbol Ligi (Pers Körfez Pro Lig) ekibi Traktör, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da...

İran 1. Futbol Ligi (Pers Körfez Pro Lig) ekibi Traktör, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

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