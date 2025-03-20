Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları Antalya'da Başlıyor

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları Antalya'da Yapılacak

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, 10-13 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek. Bu heyecan dolu organizasyonda 140 yerli ve yabancı sporcu, toplamda 200 kilometre boyunca pedal çevirecek.

Etaplar ve Yarış Kategorileri

Yarışçılar, Kemer'den başlayarak, dağ yolları ve yaylalar üzerinde ilerleyecekler. Yarışlar; dağ bisikleti, elektrikli dağ bisikleti ve gravel kategorilerinde gerçekleşecek.

Organizasyonun ilk günü olan 10 Nisan'da, Kemer ilçe merkezindeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda sıralama etabı ile start verilecek. Bu ilk gün, 20 kilometrelik bir etabın ardından, 11-13 Nisan tarihlerinde günlük 60 kilometrelik zorlu etaplar yer alacak. Yarışçılar, Toros Dağları'nın sedir ormanları ve yaylalarında mücadele edecekler.

Destekçiler

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ve çeşitli kurum ve sponsorların desteğiyle gerçekleştirilecektir.