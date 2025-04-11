Trans Taurus Dağ Bisikleti Yarışları'nda İlk Gün Heyecanı

Trans Taurus Dağ Bisikleti Yarışları Başladı

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ilk günü tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ve çok sayıda sponsorun destekleriyle organize edilen bu etkinlik, "Bisikletin kalbi Kemer'de atıyor" sloganıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 sporcu Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya gibi ülkelerden katıldı. Dün sıralama turuyla start alan organizasyonda, sporcular Kuzdere Kesme Boğazı Kanyonu'ndan başlayan parkurda pedal çevirdi. 60 kilometrelik zorlu parkurda, Toros Dağları’nın muhteşem manzarası eşliğinde mücadele eden sporcular kıyasıya bir yarış sergiledi.

Yarışçılar Yarışı Değerlendiriyor

Elektrikli bisiklet kategorisinde yarışan Kadir Usta, yarışın keyifli geçtiğini ve katılımın oldukça iyi olduğunu belirtti. Kazakistanlı sporcu Nurzhan Tlegenov ise, yarışa daha önce katılmak istediğini ancak çeşitli sebeplerden dolayı yer alamadığını ifade etti. Tlegenov, bölgeyi çok sevdiğini belirterek, "Bu sene yarışın yapılacağı duyurusunu görünce hemen arkadaşımla irtibata geçtim. Yarıştan önce buraya ailemle gelerek tatil de yaptım. Bölgeyi çok seviyorum. Çok kolay bir etap değildi, zorlandım ama manzaraya hayran kaldım" dedi.

Yarışmaya, yarın Gedelme Yaylası'ndan verilecek startla devam edilecek. Spor ve doğa tutkunları buradaki mücadeleyi merakla bekliyor.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda ilk gün tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ile çeşitli kurum ve sponsorların desteğiyle "Bisikletin kalbi Kemer'de atıyor" sloganıyla organize edilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya'dan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda ilk gün tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ile çeşitli kurum ve sponsorların desteğiyle "Bisikletin kalbi Kemer'de atıyor" sloganıyla organize edilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya'dan yaklaşık 100 sporcu katıldı.