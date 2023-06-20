TransAnatolia Rally Raid Yarışı Heyecanı Başlıyor

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından olan TransAnatolia, 02-09 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

2 Eylül'de Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı verdiği, milli mücadelenin başlatıldığı Samsun'dan start alacak yarış, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek. Yarışın rotası yaklaşık 2 bin 300 km olarak belli oldu.

4x4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yarışılan TransAnatolia, zorlayıcı parkurlar, özel etaplarla yerli ve yabancı olmak üzere onlarca yarışçıya macera dolu günler yaşatmaya hazırlanırken, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere'den motor sporları dünyasının önemli isimleri TransAnatolia'da yarışacak.

Motosiklet kategorisinde; İtalyan Massimo Mocci, Jacopo Cerutti, Francesco Montanari, Riccardo Prada, Alessio Barretta, Allessandro Madonna, Francesco Catanase, Alberto Bertoldi, Alessandro Botturi, İspanya'dan Lorenzo Santolino Sanchez, Pol Roca Tarres, Portekiz'den Rui Goncavalves, Fransa'dan Clement Artaud, Loic Peyrichout, Hollanda'dan Thomas De Bois, Alex Sluyter, otomobil kategorisinde; İtalyan Andrew Wicklow-Tom Wicklow, Andrea Schiumarin - Cesare Gianfranco Rickler Del Mare, İran'dan Ghasem Mohammadzadeh - Seyyedeh Marziyeh Naghibi, Hamed Salimi Mavı - Kiarash Zare Rafie, kamyon kategorisinde ise İngiltere'den Holly Wicklow; Dan Scarr, kayıtlarını tamamlayan sporcular arasında yer almakta.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, motor sporlarının farklı bir tutku olduğunu belirterek, “Bu sporla uğraşanlar hem tutkunlarının peşinden gidiyor hem farklı coğrafyaları keşfediyor aynı zamanda değişik kültürlerle tanışıyor. Bu yıl yarışa özellikle yabancı sporculardan yoğun bir ilgi var. Ben bu tip yarışların spor turizmi için de büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. Dünyada binlerce yarışmacı, seyirci ve basin mensubu bu tip yarışlar için çeşitli ülkeleri ziyaret ediyor. Biz TransAnatolia'nın oluşturacağı büyük turizm potansiyelini genişletmek ve bir dünya markası haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.