Transfer savaşları başladı!! iki dev kulüp Edison Cavani için devrede

İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve LaLiga temsilcisi Atletico Madrid, PSG ile sözleşmesi bitecek olan Edinson Cavani’yi kadrolarına dahil etmek için yarışa girdiler. Avrupa ekipleri gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mundo Deportivo’da yer alan habere göre; Inter ve Atletico Madrid, Cavani’yi kadrolarına alabilmek için çaba sarf ediyor.

Yeni sözleşme 3 yıllık olacak

İtalyan temsilcisi 33 yaşındaki Cavani’ye 3 yıllık sözleşme önerisinde bulundu. Takımın forvet oyuncusu Lautaro Martinez’in transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, Inter, Martinez’in boşluğunu Cavani ile doldurmayı hedefliyor. Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek Cavani için İtalya’dan gelen teklifin 3 yıllık olduğu ifade edildi.

Cavani'nin gönlü LaLiga'da

Inter’in teklifinin yanı sıra Atletico Madrid de Uruguaylı golcü için girişimlerine devam ettiği öğrenildi. İspanyol gazetesinin haberine göre, Madrid ekibinin devre arası transfer döneminde de Cavani için teklifte bulunduğu, ancak şu anda bonservis bedeli olmayacağı için transferin daha kolay gerçekleşebileceği belirtildi. Haberde ayrıca, tecrübeli golcünün de daha önce oynamadığı LaLiga’da boy göstermeyi istediği yer aldı. Cavani daha önce İtalya’da Palermo ve Napoli formaları giymiş, ardından PSG’ye transfer olmuştu.