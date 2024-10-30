Trendyol 1. Lig 11. Haftanın Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig 11. Haftası İçin Hakem Atamaları

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında gerçekleştirilecek maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 ile 4 Kasım tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde sıralanmıştır:

1 Kasım Cuma:

20.00 Boluspor - Central Hospital Ümraniyespor: Ali Yılmaz

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü - Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka

Ankara Keçiörengücü - Ahlatcı Çorum FK: 16.00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu

Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: 16.00 Adanaspor - Teksüt Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz

Adanaspor - Teksüt Bandırmaspor: 19.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

3 Kasım Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor: Fatih Tokail

Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor: 16.00 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler: Çağdaş Altay

Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler: 19.00 Alagöz Holding Iğdır FK - MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği - Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

Gençlerbirliği - Uğur Okulları İstanbulspor: 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Manisa FK: Batuhan Kolak

Bu hafta ligde heyecan dolu karşılaşmalar izlenecek ve hakemlerin performansları merakla bekleniyor.