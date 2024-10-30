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Trendyol 1. Lig 11. Haftanın Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 19:11
Trendyol 1. Lig 11. Haftanın Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig 11. Haftası İçin Hakem Atamaları

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında gerçekleştirilecek maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 ile 4 Kasım tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde sıralanmıştır:

1 Kasım Cuma:

  • 20.00 Boluspor - Central Hospital Ümraniyespor: Ali Yılmaz

2 Kasım Cumartesi:

  • 13.30 Ankara Keçiörengücü - Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka
  • 16.00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu
  • 16.00 Adanaspor - Teksüt Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz
  • 19.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

3 Kasım Pazar:

  • 13.30 Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor: Fatih Tokail
  • 16.00 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler: Çağdaş Altay
  • 19.00 Alagöz Holding Iğdır FK - MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu

4 Kasım Pazartesi:

  • 20.00 Gençlerbirliği - Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
  • 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Manisa FK: Batuhan Kolak

Bu hafta ligde heyecan dolu karşılaşmalar izlenecek ve hakemlerin performansları merakla bekleniyor.

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