Trendyol 1. Lig 11. Haftanın Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig 11. Haftası İçin Hakem Atamaları
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında gerçekleştirilecek maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 ile 4 Kasım tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde sıralanmıştır:
1 Kasım Cuma:
- 20.00 Boluspor - Central Hospital Ümraniyespor: Ali Yılmaz
2 Kasım Cumartesi:
- 13.30 Ankara Keçiörengücü - Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka
- 16.00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu
- 16.00 Adanaspor - Teksüt Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz
- 19.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
3 Kasım Pazar:
- 13.30 Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor: Fatih Tokail
- 16.00 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler: Çağdaş Altay
- 19.00 Alagöz Holding Iğdır FK - MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu
4 Kasım Pazartesi:
- 20.00 Gençlerbirliği - Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
- 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Manisa FK: Batuhan Kolak
Bu hafta ligde heyecan dolu karşılaşmalar izlenecek ve hakemlerin performansları merakla bekleniyor.