Trendyol 1. Lig 17. Hafta Hakemleri Belirli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 17. Haftası İçin Hakemler Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. İşte ligde bu hafta görev alacak hakemler ve maç programı:

21 Aralık Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Sarper Barış Saka

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen

16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Batuhan Kolak

22 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Yasin Kol

16.00 Boluspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu

23 Aralık Pazartesi: