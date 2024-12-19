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Trendyol 1. Lig 17. Hafta Hakemleri Belirli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:31
Trendyol 1. Lig 17. Hafta Hakemleri Belirli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 17. Haftası İçin Hakemler Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. İşte ligde bu hafta görev alacak hakemler ve maç programı:

21 Aralık Cumartesi:

  • 13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Sarper Barış Saka
  • 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen
  • 16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor: Volkan Bayarslan
  • 19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Batuhan Kolak

22 Aralık Pazar:

  • 13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Yasin Kol
  • 16.00 Boluspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
  • 16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu
  • 19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu

23 Aralık Pazartesi:

  • 20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz
  • 20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe

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