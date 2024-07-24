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Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezon Fikstürü Çekildi

TFF üyesi Mecnun Otyakmaz, Trendyol 1. Lig fikstür çekiminin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:02
Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezon Fikstürü Çekildi

Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonunun Fikstürü Belirlendi

2024-2025 sezonu için Trendyol 1. Lig fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz, kura çekimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF Yönetiminden Önemli Açıklamalar

Otyakmaz, tüm takımlara başarı dileyerek, "Bugün Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 fikstürünü çektik. İnşallah kazasız, belasız, güzel, kavgaların olmadığı bir lig olmasını diliyorum." dedi.

Görev Dağılımı Hakkında Bilgiler Verildi

TFF yönetim kurulunda görev dağılımının, bu Cuma yapılacak toplantıda netleşeceğini belirten Otyakmaz, "Çok acil kararlar aldık. İlk yönetim kurulu toplantısını yaptık ve burada önemli adımlar attık. Acil sorunları çözüme kavuşturduktan sonra görev dağılımını ilan edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bayram Saral'ın İstifası Üzerine Yorumlar

Otyakmaz, Bayram Saral'ın istifasıyla ilgili soruya da yanıt vererek, "Bayram başkanımız bize önemli güç katıyordu. Fakat bazı algılar oluştu. O, bu durumu göz önünde bulundurarak fedakarlık yapıp görevinden ayrıldı. Kendisinin deneyimlerinden yararlanmaya devam edeceğiz." dedi. Otyakmaz, Saral ile çalışamamaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimin ardından, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimin ardından, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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