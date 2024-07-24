Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Fikstürü Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstürü Belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ve ligde boy gösterecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.
Sezon Detayları
2024-2025 sezonu, 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Ligde toplam 20 takım mücadele edecek.
İlk Hafta Maç Programı
Ligin ilk hafta maçları şu şekilde sıralandı:
- Boluspor - Alagöz Holding Iğdır FK
- Central Hospital Ümraniyespor - Çorum FK
- MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor
- İstanbulspor - Manisa FK
- Fatih Karagümrük - Amed Sportif Faaliyetler
- Teksüt Bandırmaspor - Erzurumspor FK
- Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü
- Kocaelispor - Gençlerbirliği
- Adanaspor - Esenler Erokspor
- Yeni Malatyaspor - Pendikspor
Futbolseverler, heyecan dolu bir sezon için geri sayıma başladı!
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.