Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Fikstürü Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstürü Belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ve ligde boy gösterecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Sezon Detayları

2024-2025 sezonu, 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Ligde toplam 20 takım mücadele edecek.

İlk Hafta Maç Programı

Ligin ilk hafta maçları şu şekilde sıralandı:

Boluspor - Alagöz Holding Iğdır FK

- Alagöz Holding Iğdır FK Central Hospital Ümraniyespor - Çorum FK

- Çorum FK MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor

- Şanlıurfaspor İstanbulspor - Manisa FK

- Manisa FK Fatih Karagümrük - Amed Sportif Faaliyetler

- Amed Sportif Faaliyetler Teksüt Bandırmaspor - Erzurumspor FK

- Erzurumspor FK Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü

- Ankara Keçiörengücü Kocaelispor - Gençlerbirliği

- Gençlerbirliği Adanaspor - Esenler Erokspor

- Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor - Pendikspor

Futbolseverler, heyecan dolu bir sezon için geri sayıma başladı!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.