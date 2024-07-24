Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi sonrası kulüp başkanları adil bir lig talep etti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:35
Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi

Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Yapıldı

2024-2025 sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminde, Bandırmaspor, Kocaelispor, Şanlıurfaspor ve Manisa FK'nın başkan ve yöneticileri de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Serdar Kuter: "Adil Bir Lig İstiyoruz"

Teksüt Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, yeni sezonun hayırlı olması dileğiyle yaptığı açıklamada, adil bir lig beklentisini dile getirdi. Kuter, "Yeni federasyonun vaadi adil bir lig. Bandırmaspor, rakiplerimizle birlikte lige renk katacak. Hedefler yüksek ama bu ligin marka değerinin artması da önemli," şeklinde konuştu.

İyi Bir Sezon Umudu

Kuter ayrıca, "Sakatlığın olmadığı, adil yöneticilerin olduğu bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Mücadeleci bir takım kurmayı hedefledik ve TFF 1. Lig’e renk katacağımıza inanıyorum," dedi.

Recep Durul: "Mutlak Şampiyonluk İçin Hazırız"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladıklarını vurguladı. "Adil ve şeffaf bir lig diliyorum. Kocaelispor'un Süper Lig'i özlemesi büyük. Hazırlıklarımız tam, şampiyonluk için mücadele edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Giray Küçük: "Adil Bir Lig Arzusu"

Şanlıurfaspor Başkanı Mehmet Giray Küçük, adil bir lig geçmesi temennisinde bulunarak, "Tüm başkanlarımızla birlikte centilmen bir sezon arzuluyoruz. Şanlıurfaspor olarak lige renk katacağız," dedi.

Efe Girişken: "Genç ve İddialı Bir Takım Kurduk"

Manisa FK yöneticisi Efe Girişken, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını dileyerek, genç ve iddialı bir kadro oluşturduklarını belirtti. "Manisa'ya bu ligin heyecanını taşımaktan mutluluk duyuyoruz," diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin gözleri ışıldayacak! Emekliye 20.000 TL ek ödeme onaylandı!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Bolu'da yatırım fırsatı: 1.580.400 TL değerinde arsa satışa çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Kavga eden komşuların fotoğrafındaki 3 farkı 15 saniyede görebiliyorsanız, gözleriniz bir kartal kadar keskin!

Emeklinin gözleri ışıldayacak! Emekliye 20.000 TL ek ödeme onaylandı!

İşinizi büyütün! Kadın girişimcilere 450.000 TL'ye kadar kredi fırsatı

Bolu'da yatırım fırsatı: 1.580.400 TL değerinde arsa satışa çıkıyor!

Sigaraya okkalı zam! Tiryakileri tek tek bıraktıracak yeni fiyatı!

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!