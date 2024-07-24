Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi

Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Yapıldı

2024-2025 sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminde, Bandırmaspor, Kocaelispor, Şanlıurfaspor ve Manisa FK'nın başkan ve yöneticileri de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Serdar Kuter: "Adil Bir Lig İstiyoruz"

Teksüt Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, yeni sezonun hayırlı olması dileğiyle yaptığı açıklamada, adil bir lig beklentisini dile getirdi. Kuter, "Yeni federasyonun vaadi adil bir lig. Bandırmaspor, rakiplerimizle birlikte lige renk katacak. Hedefler yüksek ama bu ligin marka değerinin artması da önemli," şeklinde konuştu.

İyi Bir Sezon Umudu

Kuter ayrıca, "Sakatlığın olmadığı, adil yöneticilerin olduğu bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Mücadeleci bir takım kurmayı hedefledik ve TFF 1. Lig’e renk katacağımıza inanıyorum," dedi.

Recep Durul: "Mutlak Şampiyonluk İçin Hazırız"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladıklarını vurguladı. "Adil ve şeffaf bir lig diliyorum. Kocaelispor'un Süper Lig'i özlemesi büyük. Hazırlıklarımız tam, şampiyonluk için mücadele edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Giray Küçük: "Adil Bir Lig Arzusu"

Şanlıurfaspor Başkanı Mehmet Giray Küçük, adil bir lig geçmesi temennisinde bulunarak, "Tüm başkanlarımızla birlikte centilmen bir sezon arzuluyoruz. Şanlıurfaspor olarak lige renk katacağız," dedi.

Efe Girişken: "Genç ve İddialı Bir Takım Kurduk"

Manisa FK yöneticisi Efe Girişken, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını dileyerek, genç ve iddialı bir kadro oluşturduklarını belirtti. "Manisa'ya bu ligin heyecanını taşımaktan mutluluk duyuyoruz," diye ekledi.