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Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in yeni sezonunda ilk hafta müsabakalarının hakemleri belirlendi, işte program ve detaylar.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:51
Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Başlıyor

Trendyol 1. Lig’in 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yapılacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

İlk Haftanın Hakem Atamaları

Yeni sezonda oynanacak ilk hafta maçlarında görev alacak hakemler şu şekildedir:

Yarın Oynanacak Maçlar

  • Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün, 21.00

10 Ağustos Cumartesi Maçları

  • İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi, 19.15
  • Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin, 19.15
  • Kocaelispor-Gençlerbirliği: Yasin Kol, 21.45
  • Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu, 21.45

11 Ağustos Pazar Maçları

  • Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Burak Olcar, 17.00
  • Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ayberk Demirbaş, 19.15
  • Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam, 19.15
  • MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor: Oğuzhan Aksu, 21.45

12 Ağustos Pazartesi Maçı

  • Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK: Süleyman Bahadır, 21.00

Yeni sezonun tüm takımlara başarı getirmesini diliyoruz!

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