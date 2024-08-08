Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Başlıyor
Trendyol 1. Lig’in 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yapılacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
İlk Haftanın Hakem Atamaları
Yeni sezonda oynanacak ilk hafta maçlarında görev alacak hakemler şu şekildedir:
Yarın Oynanacak Maçlar
- Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün, 21.00
10 Ağustos Cumartesi Maçları
- İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi, 19.15
- Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin, 19.15
- Kocaelispor-Gençlerbirliği: Yasin Kol, 21.45
- Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu, 21.45
11 Ağustos Pazar Maçları
- Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Burak Olcar, 17.00
- Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ayberk Demirbaş, 19.15
- Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam, 19.15
- MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor: Oğuzhan Aksu, 21.45
12 Ağustos Pazartesi Maçı
- Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK: Süleyman Bahadır, 21.00
Yeni sezonun tüm takımlara başarı getirmesini diliyoruz!