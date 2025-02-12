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Trendyol 1. Lig 26. Hafta Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:35
Trendyol 1. Lig 26. Hafta Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig 26. Hafta Programı Duyuruldu

Trendyol 1. Lig’de 26. hafta maçlarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Futbolseverler, mücadelelerin hangi gün ve saatte olacağına dair bilgileri öğrenmiş oldu.

21 Şubat Cuma:

20.00 Manisa FK - Geosis Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Şanlıurfaspor - Kocaelispor (11 Nisan)

16.00 Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü - Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

23 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK - Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Esenler Erokspor (Pendik)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)

19.00 Central Hospital Ümraniyespor - Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

Futbolseverler, bu zorlu mücadeleleri heyecanla bekliyor. Her maç, takımlar için büyük önem taşıyor.

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