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Trendyol 1. Lig 3. Haftada Hakemler Belirlendi

Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:36
Trendyol 1. Lig 3. Haftada Hakemler Belirlendi

Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları için hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. 28 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması dışında kalan tüm maçların hakemleri belirlendi.

Maçlar ve Hakemler

3. hafta kapsamında aşağıda yer alan maçlar için görevlendirilen hakemler şöyle: Yarın:

  • 21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu
24 Ağustos Cumartesi:
  • 17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır
  • 19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK: Erdem Mertoğlu
  • 21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor: Yasin Kol
  • 21.45 Boluspor - Esenler Erokspor: Adnan Deniz Kayatepe
25 Ağustos Pazar:
  • 17.00 Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer
  • 21.45 Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Feridun Daldaş
  • 21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü: İlker Yasin Avcı
26 Ağustos Pazartesi:
  • 21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik

Tüm takımlara bu hafta içinde başarılar dileriz!

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