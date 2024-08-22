Trendyol 1. Lig 3. Haftada Hakemler Belirlendi

Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları için hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. 28 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması dışında kalan tüm maçların hakemleri belirlendi.

Maçlar ve Hakemler

3. hafta kapsamında aşağıda yer alan maçlar için görevlendirilen hakemler şöyle: Yarın:

21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır

Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır 19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK: Erdem Mertoğlu

Fatih Karagümrük - Manisa FK: Erdem Mertoğlu 21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor: Yasin Kol

MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor: Yasin Kol 21.45 Boluspor - Esenler Erokspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer 21.45 Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Feridun Daldaş

Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Feridun Daldaş 21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü: İlker Yasin Avcı

21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik

Tüm takımlara bu hafta içinde başarılar dileriz!