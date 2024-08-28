Trendyol 1. Lig 4. Haftası Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 4. Haftası Hakem Atamaları
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında mücadele edecek takımların maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, çeşitli karşılaşmalar için görev alacak hakemlerin isimlerini açıkladı.
30 Ağustos Cuma Maçları
- 21.00 Esenler Erokspor - Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi
- 21.00 Manisa FK - Adanaspor: Ömer Faruk Gültekin
31 Ağustos Cumartesi Maçları
- 17.00 Ankara Keçiörengücü - Boluspor: Oğuzhan Uğurlu
- 19.15 Central Hospital Ümraniyespor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
- 21.45 Ahlatcı Çorum FK - Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş
- 21.45 Şanlıurfaspor - Teksüt Bandırmaspor: Alper Akarsu
1 Eylül Pazar Maçları
- 19.15 Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor: Raşit Yorgancılar
- 19.15 MKE Ankaragücü - Uğur Okulları İstanbulspor: Arda Kardeşler
- 21.45 Siltaş Yapı Pendikspor - Alagöz Holding Iğdır FK: Ali Yılmaz
- 21.45 Amed Sportif Faaliyetler - Kocaelispor: Oğuzhan Aksu
Hakemlerin performansları, bu kritik karşılaşmalarda büyük önem taşıyor. Futbolseverler, takımlarının alacağı sonuçları merakla bekliyor.