Trendyol 1. Lig 5. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig 5. Hafta Hakemleri
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında mücadele edecek olan takımların hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.
13 Eylül Cuma
20.00 Boluspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Hakem Erkan Özdamar
14 Eylül Cumartesi
16.00 Teksüt Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler: Hakem Erdem Mertoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor - Ahlatcı Çorum FK: Hakem Batuhan Kolak
19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor: Hakem Volkan Bayarslan
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Central Hospital Ümraniyespor: Hakem Alper Akarsu
15 Eylül Pazar
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Esenler Erokspor: Hakem Ömer Faruk Turtay
16.00 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Hakem Yiğit Arslan
19.00 Kocaelispor - Manisa FK: Hakem Burak Pakkan
19.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Hakem Ümit Öztürk
16 Eylül Pazartesi
20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü: Hakem Mustafa Kürşad Filiz