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Trendyol 1. Lig 5. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:28
Trendyol 1. Lig 5. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig 5. Hafta Hakemleri

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında mücadele edecek olan takımların hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.

13 Eylül Cuma

20.00 Boluspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Hakem Erkan Özdamar

14 Eylül Cumartesi

16.00 Teksüt Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler: Hakem Erdem Mertoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor - Ahlatcı Çorum FK: Hakem Batuhan Kolak

19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor: Hakem Volkan Bayarslan

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Central Hospital Ümraniyespor: Hakem Alper Akarsu

15 Eylül Pazar

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Esenler Erokspor: Hakem Ömer Faruk Turtay

16.00 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Hakem Yiğit Arslan

19.00 Kocaelispor - Manisa FK: Hakem Burak Pakkan

19.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Hakem Ümit Öztürk

16 Eylül Pazartesi

20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü: Hakem Mustafa Kürşad Filiz

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