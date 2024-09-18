Trendyol 1. Lig 6. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 6. Hafta Hakem Liste Duyuruldu

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında gerçekleştirilecek olan maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamada, ligdeki kritik mücadelelerde hangi hakemlerin görev alacağı bilgileri duyuruldu.

20 Eylül Cuma Maçları

20:00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: Mehmet Ali Özer

Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: Mehmet Ali Özer 20:00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor: Burak Olcar

21 Eylül Cumartesi Maçları

16:00 Siltaş Yapı Pendikspor - Gençlerbirliği: Alpaslan Şen

Siltaş Yapı Pendikspor - Gençlerbirliği: Alpaslan Şen 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor: Süleyman Bahadır

Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor: Süleyman Bahadır 19:00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu

22 Eylül Pazar Maçları

16:00 Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar

Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar 16:00 Central Hospital Ümraniyespor - Adanaspor: Fatih Tokail

Central Hospital Ümraniyespor - Adanaspor: Fatih Tokail 19:00 Uğur Okulları İstanbulspor - Teksüt Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

Uğur Okulları İstanbulspor - Teksüt Bandırmaspor: Sarper Barış Saka 19:00 Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe

23 Eylül Pazartesi Maçı

20:00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

Hakemlerin belirlenmesi, müsabakaların adil ve düzenli bir şekilde yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm takımlara başarılar dileriz!