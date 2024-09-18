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Trendyol 1. Lig 6. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında görev alacak hakemler belirlendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:33
Trendyol 1. Lig 6. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 6. Hafta Hakem Liste Duyuruldu

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında gerçekleştirilecek olan maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamada, ligdeki kritik mücadelelerde hangi hakemlerin görev alacağı bilgileri duyuruldu.

20 Eylül Cuma Maçları

  • 20:00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: Mehmet Ali Özer
  • 20:00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor: Burak Olcar

21 Eylül Cumartesi Maçları

  • 16:00 Siltaş Yapı Pendikspor - Gençlerbirliği: Alpaslan Şen
  • 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor: Süleyman Bahadır
  • 19:00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu

22 Eylül Pazar Maçları

  • 16:00 Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar
  • 16:00 Central Hospital Ümraniyespor - Adanaspor: Fatih Tokail
  • 19:00 Uğur Okulları İstanbulspor - Teksüt Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
  • 19:00 Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe

23 Eylül Pazartesi Maçı

  • 20:00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

Hakemlerin belirlenmesi, müsabakaların adil ve düzenli bir şekilde yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm takımlara başarılar dileriz!

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