Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri belirledi. Aşağıda maçlara atanan düdükçülerin tam listesi yer alıyor.
Yarın
17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar
20.00 Arca Çorum FK-Serikspor: Yusuf Ziya Gündüz
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Gültekin
24 Eylül Çarşamba
14.30 Bandırmaspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar
17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer
20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor: Fatih Tokail
20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor: Berkay Erdemir
25 Eylül Perşembe
17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor: Ayberk Demirbaş
20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor: Burak Demirkıran
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer: Gürcan Hasova
Not: Atamalar, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından resmi olarak duyurulmuştur.