Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig 7. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte gün gün görev dağılımı ve atamalar.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:31
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri belirledi. Aşağıda maçlara atanan düdükçülerin tam listesi yer alıyor.

Yarın

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor: Yusuf Ziya Gündüz

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Gültekin

24 Eylül Çarşamba

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor: Fatih Tokail

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor: Berkay Erdemir

25 Eylül Perşembe

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor: Burak Demirkıran

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer: Gürcan Hasova

Not: Atamalar, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından resmi olarak duyurulmuştur.

