Trendyol 1. Lig 7. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 7. Haftası Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın gerçekleştirilecek olan Alagöz Holding Iğdır FK ile Erzurumspor FK karşılaşmasıyla sahne alacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligdeki haftanın programı şu şekilde belirlenmiştir:

27 Eylül Cuma:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor - MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

(Bandırma 17 Eylül) 19.00 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)

(Bolu Atatürk) 19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

29 Eylül Pazar:

16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

(11 Nisan) 16.00 Sakaryaspor - Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

(Aktepe) 19.00 Adanaspor - Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

(Yeni Adana) 19.00 Esenler Erokspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)

30 Eylül Pazartesi: