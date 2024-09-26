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Trendyol 1. Lig 7. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, Iğdır'da gerçekleşecek maçla yarın start alıyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:21
Trendyol 1. Lig 7. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 7. Haftası Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın gerçekleştirilecek olan Alagöz Holding Iğdır FK ile Erzurumspor FK karşılaşmasıyla sahne alacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligdeki haftanın programı şu şekilde belirlenmiştir:

27 Eylül Cuma:

  • 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)

28 Eylül Cumartesi:

  • 16.00 Teksüt Bandırmaspor - MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)
  • 19.00 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)
  • 19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

29 Eylül Pazar:

  • 16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
  • 16.00 Sakaryaspor - Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)
  • 19.00 Adanaspor - Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
  • 19.00 Esenler Erokspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)

30 Eylül Pazartesi:

  • 20.00 Fatih Karagümrük - Uğur Okulları İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
  • 20.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

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