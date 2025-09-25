Trendyol 1. Lig 8. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakem atamalarını açıkladı. İşte maç programına göre görevlendirilen hakemler:
27 Eylül Cumartesi
16.00 Esenler Erokspor - Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Eminevim Ümraniyespor - Arca Çorum FK: Melih Kurt
28 Eylül Pazar
16.00 Manisa FK - Sipay Bodrum FK: Fevzi Erdem Baş
16.00 İstanbulspor - Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Serikspor - Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
19.00 Atakaş Hatayspor - Bandırmaspor: Turgut Doman
29 Eylül Pazartesi
14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Atko Grup Pendikspor: Emre Kargın
17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK - Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan
20.00 Sakaryaspor - Özbelsan Sivasspor: Hakan Ülker
20.00 Adana Demirspor - SMS Grup Sarıyer: Furkan Aksuoğlu