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Trendyol 1. Lig Açılış Maçında Gergin Anlar

Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü beraber kaldı; taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:43
Trendyol 1. Lig Açılış Maçında Gergin Anlar

Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Başladı

2024-2025 futbol sezonunun açılış müsabakasında Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Maç, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Pendik Stadı'nda gerçekleştirildi ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Pankartla Desteklediler

Maç öncesinde, Ankara Keçiörengücü takımı, "Filistin'e özgürlük. Gazze'ye özgürlük. Özgür Filistin'in yanındayız." yazılı pankartla sahaya çıktı. Bu destek, futbolseverlerden büyük ilgi görürken, taraftarlar arasında da sosyal mesajlar verildi.

Gergin Anlar

Maçın ilerleyen dakalarında Ankara Keçiörengücü'nün attığı gol sonrası saha içerisinde gerginlik yaşandı. Konuk takımdan bir oyuncunun Sakaryaspor tribünlerine yönelik yaptığı hareket, taraftarların tepkisini çekti. Tepkiler, sahaya su şişesinin atan taraftarlarla devam etti.

Gerginliğin artması üzerine emniyet güçleri bazı taraftarları gözaltına almak istedi. Ancak Sakaryaspor yönetiminin devreye girmesiyle olaylar yatıştırıldı ve gerginlik son buldu.

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