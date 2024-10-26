Trendyol 1. Lig: Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ni Yendi

Trendyol 1. Lig'de Önemli Maç

Ahlatcı Çorum FK'nın Başarılı Performansı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda Ahlatcı Çorum FK, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu önemli galibiyet, Ahlatcı Çorum FK'nın ligdeki rakipleriyle olan mücadelesinde moral kaynağı oldu.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çorum FK'den Kasongo (solda), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çorum FK'den Kasongo (solda), rakipleriyle mücadele etti.