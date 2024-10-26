DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.292.984,14 0,12%

Trendyol 1. Lig: Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ni Yendi

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:56
Trendyol 1. Lig: Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ni Yendi

Trendyol 1. Lig'de Önemli Maç

Ahlatcı Çorum FK'nın Başarılı Performansı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda Ahlatcı Çorum FK, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu önemli galibiyet, Ahlatcı Çorum FK'nın ligdeki rakipleriyle olan mücadelesinde moral kaynağı oldu.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği, Çorum Şehir Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çorum FK'den Kasongo (solda), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği, Çorum Şehir Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çorum FK'den Kasongo (solda), rakipleriyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u Rahat Geçti
2
Beşiktaş ve Galatasaray Derbisi Öncesi Hazırlıklar Başladı
3
Genç Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi
4
Trendyol 1. Lig: Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ni Yendi
5
Türk Hava Yolları, Keçiören Belediyesi'ni Rahat Geçti
6
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'un Galibiyeti
7
Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'a Konuk Olmadı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek