Trendyol 1. Lig: Ahlatcı Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmada Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 eşitlikle sona erdi. Her iki takım da sahada büyük bir mücadele sergileyerek 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı.

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Karşılaşma boyunca takım oyuncuları, oyun disiplininden ödün vermeden mücadele etti. Gol fırsatlarını değerlendiren iki takım, sonunda birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Bu sonuç, lig sıralamasında önemli bir etki yaratmasa da her iki takımın da gelecek haftalarda daha iyi performans sergilemek için motive olmasına yardımcı olabilir.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportfi Faaliyetler, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta (solda) ve Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin (sağda), karşılaşma öncesi birbirlerine başarı dileklerini iletti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportfi Faaliyetler, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta (solda) ve Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin (sağda), karşılaşma öncesi birbirlerine başarı dileklerini iletti.